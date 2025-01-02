Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonunda 130 sporcuya 1 milyon 87 bin lira ödül verileceğini söyledi.

Karalar, Yüreğir Kültür Merkezinde 5 Ocak Pazar günü yapılacak olan 15. Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Karalar, maratonun, 5 Ocak Pazar günü saat 09.00’da Fuzuli Caddesi’nden başlayacağını, aynı gün öğlen Merkez Park’ta gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacağını ifade etti. Karalar, maratonda son 14 yılın en yoğun katılımcı sayısının kaydedildiği, toplam 3 bin 795 sporcunun koşacağını dile getirdi.

Karalar, ödül töreninde 130 sporcuya 1 milyon 87 bin TL ödül dağıtılacağını, ayrıca yarışa bu sene 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet’in de katılacağını bildirdi.

Karalar, "Adana Kurtuluş Yarı Maratonu artık sadece Türkiye’de değil dünyada bilinir hale geldi. Hem Adana’yı tanıtıyoruz hem gelecek nesle 5 Ocak tarihini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.