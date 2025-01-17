Afyonkarahisar’da 149 bin öğrenci ve 11 bine yakın öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Afyonkarahisar’da birinci dönem karne töreni Susuz Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Vekili İhsan Ayrancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi de katıldı. Karne töreninde konuşan Ayrancı, “149 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Biz de bunların heyecanlarına ortak olmak istedik. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğünden gerçekten çok iyi bir noktaya geldik. Bu başarımızı ileriye götürmek için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Bütün imkanlarımızla eğitim kadromuzun yanındayız. Bu noktada çok az şehre nasip olacak bir eğitim kadrosuna sahibiz, buda bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin öğrencileri karnelerine vermesi ile kentte yarıyıl tatili başladı.