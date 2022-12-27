Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 147 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 29 göçmen ise kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 147 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 29 göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği 3 lastik bot ve 1 yelkenli tekne, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

3 lastik bot ve 1 yelkenli teknedeki toplam 147 göçmen yakalandı. Bodrum’daki diğer göçmen olayında ise Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri Karaada’ya hareket etti. Adada mahsur kalan 29 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 176 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.