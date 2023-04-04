TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK’da top koşturan 22 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, görev aldığı 5 maçta sergilediği 4 gol, 2 asistlik performansıyla ön plana çıkıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK’da Batuhan Kör’ün performansı dikkat çekiyor. Trabzonspor’un geçtiğimiz yıl Bursaspor’dan transfer ettiği ve 1461 Trabzon FK’da kiralık olarak top koşturan Batuhan, çıktığı 5 müsabakada 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

22 yaşındaki oyuncu, son olarak 1461 Trabzon FK’nın evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 5-1 yendiği karşılaşmada skoru belirleyen golü kaydetmişti.