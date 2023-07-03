Samsun’un Alaçam ilçesinde Pelitbükü Goğuzlular Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalde 120 güreşçi mücadele etti.

Düzenlenen festival saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Alaçam Pelitbükü Goğuzlular Derneği Başkanı Hikmet Çetin yaptığı konuşmada, "1440 rakımda bu yıl festivalin üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız. Geçmişi ise çok daha eskilere dayanan keşkek ve güreş şöleni geleneğimizi devam ettirmek için toplanmış bulunmaktayız. Derneğimizi kurmuş olduğumuz 2019 yılından bugüne mahallemizi güzelleştirmek, köyümüzün adını duyurmak ve güzel ülkemizin dört bir yanında gurbette bulunan köylülerimizin dertlerine deva olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve tüm köylülerimizi bir arada tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bizler gurbette olan insanlarız. Bu vesile ile her yıl burada buluşup hasbihal ediyoruz. Buluşma noktamız adeta burası oldu. Organizasyonu yapmamıza destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür eder, katılım sağlayan tüm dostlarımıza saygılar sunarım" dedi.

Geleneksel hale gelen yöresel keşkekler kazanlar halinde ortaya getirildi. Burada yapılan dualar eşliğinde keşkekler şenliğe katılan protokol ve vatandaşlara dağıtılarak ikram edildi. Daha sonra ise ağalık ihalesi yapıldı. Organizasyonun güreş ağalığını 555 bin lira ile mevcut ağa Yüksel Delen elde etti.

Başpehlivanlık güreşleri

Samsun bölgesi güreşçilerinden Yalçın Sözen’i yenen Ankara bölgesi ASKİ güreşçisi Serdar Çavuşoğlu, başpehlivan oldu. Programın sonunda ise şenliğe katkı ve katılım sağlayanlara plaket takdimi yapıldı. Şenliğe Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Alaçam Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Alaçam Dernekleri Federasyonu (ALDEF) Genel Başkanı Fehim Gevrek, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği güreşleri ağası Turgut Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon başkanları, mahalle muhtarları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.