Samsun Büyükşehir Belediyesi, 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden 5,5 kilometrelik yolu beton uygulama ile yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bafra ilçesinde bulunan 142 yıllık tarihi deniz fenerine giden ve aynı ismi taşıyan Fener Mahallesi’nden geçen 5,5 kilometrelik yolda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan beton yol uygulaması ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Yapılan yeni yol çalışması hem mahalle sakinlerini hem de bölgeye giden turistleri memnun etti.

“Turizm noktalarında özel çalışmalar yapılıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin önemli tarihi ve turizm noktalarında özel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız yol çalışmalarıyla kentimizde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bafra’da bulunan ve birçok turistin ziyaret ettiği tarihi deniz feneri yolunu da yaptığımız çalışma ile yeniledik. Burada ulaşımla ilgili sorun çözülmüş oldu. Şehrimize gelen turistlerin ve mahalle sakinlerimizin ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yapımını tamamladığımız yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kentimizin dört bir yanında yol ile ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz bu noktada gece-gündüz mesai yapıyorlar. Yol problemi yaşayan tek bir mahallenin bile kalmaması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bafra ilçesi Fener Mahallesi’ndeki beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra İlçe Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Fener Mahallesi’nde 5,5 kilometrelik yolumuzda zemin iyileştirme çalışmalarımızdan sonra beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Beton yol çalışmamızı kısa sürede tamamlandıktan sonra yolu taşıt trafiğine açtık. Vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmelerine imkan tanıdık” diye konuştu.

Yıllardır çekilen yol sorununa Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm bulduğunu söyleyen Fener Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker ise “Yolumuz yapılmadan önce çok sıkıntı yaşıyorduk. Yazın tozdan kışın çamurdan çekiyorduk. Çok şükür yolumuz beton yapıldı. Sorunumuz böylece çözülmüş oldu. Burada tarihi bir deniz fenerimiz var. Yapılan yeni yol sayesinde artık onlarda rahatlıkla buraya ulaşım sağlayabiliyorlar” şeklinde konuştu.