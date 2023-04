Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli 140 personel Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, devlet memuru olarak göreve başladı.

Devlet memurluğuna atanan personelin tebrik eden Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Rabbim her daim bahtlarının açık olmasını, devlete çok güzel hizmetler yapabilmeyi, millet adına güzel işler çıkarabilmeyi nasip etsin. Her birinizin beklediği kadro müjdesini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bundan sonrada inşallah güzel haklarınız olacaktır. Her birinizin Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü şube müdürü gibi güzel makamlara gelmenizi temenni ediyorum” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, ilçe, yurt, ve şube müdürleri ile personeller katıldı.

İl Müdürü Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından memur kadrosuna atanan 140 personel, masaların üzerine örtülen Türk bayraklarına ellerini koyarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre yemin etti. Yemin töreninin ardından İl Müdürü Kasapoğlu, memur olan personeli tek tek tebrik ederek, fotoğraf çektirdi.