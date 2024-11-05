3 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 244 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 140 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 950 araç, 769 motosiklet ve 105 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 244 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 35 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.