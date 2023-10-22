Zeytinburnu Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

2 bin 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 14. Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nda galip gelen sporcular altın madalyalarını alıp, kupalarına kaldırdılar. Sabah 09.00’da başlayan koşunun startını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy verdi. Kazlıçeşme Abay Caddesi’nde başlayan koşu, tüm sporcuların parkuru bitirmesi ile sona erdi.

“Cumhuriyet’imiz ilelebet bu topraklarda payidar olsun”

Vatandaşların koşuya yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Ömer Arısoy, “Bugün Zeytinburnu 14’üncü Cumhuriyet Koşusu’ndayız. Bu yıl 14’ücüsünü yapıyoruz. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet’imizin 100. yılı. Daha büyük bir coşkuyla, bütün Zeytinburnu’ndaki sivil toplum kuruluşlarımız, sporcularımız ile koşuyoruz. Biraz önce yarış başladı. Şu anda 2023 kişi koşuyor. Allah, yarışın huzurla tamamlanmasını nasip etsin. Cumhuriyet’imiz ilelebet bu topraklarda payidar olsun. Bu yıl 100’üncü yıl olması nedeniyle hemşerilerimizin ilgisi daha yoğun. Bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Parkur zordu, inişli, çıkışlıydı ama eğlenceliydi”

Kadınlarda 34 dakika 3 saniye ile birinci gelen Gamze Bulut Duvar, “Çok mutluyum. Bu yıl olimpiyat senesi bizim için çok iyi bir hazırlık süreci oluyor. 1o kilometreyi biz antrenman niyetine koşuyoruz. Semra arkadaşımda 3 bin engel kilometreye koşuyor. Çok güzel bir organizasyon. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı olduğu için vazgeçmek istemedik, koşmak istedik. Parkur zordu, inişli, çıkışlıydı ama eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Arkadaşı ile birinciliği paylaşan sporcu Ömer Amaçtan, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına özel bir farkındalık olsun. Biz dedik ki bu işi Türk sporu kazansın. Türk sporcuları bir yerine 1-2 gitsin diye farkındalık oluşturduk. Benim takım arkadaşım. Çok mutluyuz biz bu işi 10 yıldır profesyonel şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza attık” ifadelerini kullandı.

“Son 50 metre el ele tuttuk”

Birinciliği arkadaşı ile paylaşan Ramazan Baştuğ, “Biz buna yarıştan önce karar verdik. 1’inci ve 2’inci olduğumuzu düşünüyorduk. Çünkü bunu istatistikler gösteriyor. 1-2 olalım dedik. Çizgiye el ele girelim dedik. Son 50 metre el ele tuttuk. Çok mutlu olduk” cümlelerini kullandı.

Koşu sonrasında koşuda derece yapan sporculara altın madalyaları ile kupaları verildi.