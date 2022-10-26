Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haçılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., saklandığı metruk evde yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘hırsızlık’ suçundan 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı metruk evde yakalanarak gözaltına alındı.

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