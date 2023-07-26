Kastamonu’da 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun Merkez ilçesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranan G.A. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen G.A., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.