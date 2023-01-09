Zonguldak’ta geçen yıl 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 13 tutuklu sanığın yargılanmasına başladı. Tutuklu bir diğer sanık ise SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Zonguldak’ta geçen yıl 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 13 tutuklu sanığın yargılanmasına başladı. Tutuklu bir diğer sanık ise SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Edinilen bilgiye göre, kentte geçen yıl bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük iki çocuğa karşı fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 2’si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si yaşı küçük çocuğa karşı işlenen fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçu doğrultusunda nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtiraz sonrası iki şüpheli daha tutuklandı.

Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederken bazıları ise savunmalarında kız çocuklarını üniversite öğrencisi sandıklarını, yaşlarını büyük söylediklerini iddia etti. Toplam 24 sanığın yargılanması 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya mağdurların yaşlarının küçük olması sebebiyle izleyiciler alınmadı. Polis ekipleri ise adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı.