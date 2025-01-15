Hatay’da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı patpatın ezdiği 10 yaşındaki çocuğu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle içerisinde patpat ismi verilen tarım aracıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki çocuk, aracın kontrolünü kaybederek 10 yaşındaki D.A. isimli çocuğu ezdi. Kazada yaralanan D.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Aileninse 14 yaşındaki çocuk sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındali çocuğa çarptığı ve kazanın ardından 2 çocuğun olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.