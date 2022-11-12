Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) altın sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 60 ülkeden 400’ün üzerinde sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) altın sponsorluğunda gerçekleştirilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 60 ülkeden 400’ün üzerinde sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Turunçgil sektörünün dünya çapında en prestijli organizasyonu olarak öne çıkan, sektör paydaşlarının uluslararası etkileşimini artırmak ve ticaret ağlarını genişletmek amacıyla 4 yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen kongre, bu yıl 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin Yenişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz’ın yanı sıra çok sayıda ihracatçı, akademisyen, protokol üyeleri ve turunçgil sektörünün paydaşları katıldı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Mersin’de ilk kez gerçekleştirilen ve turunçgil sektörü için değer oluşturan bu etkinliğe ’altın sponsor’ olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

MIP olarak her gün yerli üreticilerin, yerli girişimcilerin büyük bir özveri ve emek ile yetiştirdiği ürünlerinin kıtalararası yolculuğuna şahit olduklarını kaydeden Van Daele, "Anadolu’nun bereketli topraklarında üretilen turunçgiller, Mersin Limanı’ndan dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Üreticilerimizin heyecanının yanı sıra sorumluluk duygusunu da en üst düzeyde taşıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle Mersin Limanı’nda ticaretin sürdürülebilirliği için her zaman günün şartlarının gerektirdiği yatırımları yapıyoruz. Ticari faaliyetlerimizi genişletmek, mevcut ticaret hacmini ve artan talebi karşılayabilmek için tesislerimizdeki elverişli bir depoyu bin 240 metrekare alan, bin 350 palet kapasitesine ve 7/24 hizmet sunduğumuz ilaç, meyve, sebze gibi ürün tiplerine hizmet verebileceğimiz soğutuculu depolama tesisine dönüştürdük. İlaveten 375 milyon dolar bütçeli ’Kapasite Artırımı Projemiz’ ile limanın mevcut kapasitesini 1 milyon TEU artıracak, dünyanın en büyük gemileri olan iki mega gemiye aynı anda hizmet verebilecek konuma gelecek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına değer katacağız. MIP olarak ihracatçı ve ithalatçılarımızı destekleyen yatırım projelerini geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.