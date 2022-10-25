14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin’de yapılacak. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kongrenin 14.’sünü Mersin’de yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Son verilere göre dünya genelinde 140 milyon tonun üzerinde narenciye üretiliyor. Bunun yaklaşık 5,5 milyon tonu Türkiye, bunun da 1,5 milyon tonu Mersin’de üretiliyor. Bu kongrenin Mersin’de yapılıyor olması üretim rekoltesi ve kapasitesiyle büyük bir ilgisi olduğu ortadadır" dedi.

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin’de yapılacak. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kongrenin 14.’sünü Mersin’de yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Son verilere göre dünya genelinde 140 milyon tonun üzerinde narenciye üretiliyor. Bunun yaklaşık 5,5 milyon tonu Türkiye, bunun da 1,5 milyon tonu Mersin’de üretiliyor. Bu kongrenin Mersin’de yapılıyor olması üretim rekoltesi ve kapasitesiyle büyük bir ilgisi olduğu ortadadır" dedi.

Kasım ayında yapılacak olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi dolayısıyla düzenlenen toplantıya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uluslararası Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, kongre bilim kurulu üyeleri ile kongreye katkı sunanların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, 6-11 Kasım tarihleri arasında Mersin’in Uluslararası Turunçgil Kongresine ev sahipliği yapacağını söyledi. 1960’lı yıllara kadar uzanan, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir sempozyum şeklinde başlayıp sonrasında değişik ülkelerde 4 yıl arayla yapılan bu kongrenin 14.’sünü Mersin’de yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Pehlivan, "Turunçgil malumunuz narenciye olarak da ifade edebiliriz. Portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi meyvelerden oluşuyor ve içerdiği C vitamini, bol miktarda mineral ve lif sayesinde insan sağlığı açısından da ziyadesiyle önemli bir ürün. Tüketimi de dünya genelinde çok yaygın. Öyle ki 190 ülkede narenciye üretimi yapılıyor. Elimizdeki son verilere göre dünya genelinde 140 milyon tonun üzerinde narenciye üretiliyor. Bunun yaklaşık 5,5 milyon tonu da Türkiye’mizde üretiliyor. Sahip olduğumuz bu üretim hacmiyle dünyada 8, Avrupa’da da 2. durumdayız. Türkiye’deki üretime veya Türkiye içindeki paya baktığımızda da Mersin ilimizin gerçekten çok büyük bir oranda üretim payına sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon ton civarında limon üretimi var. Bunun yüzde 55’i, 850 ton civarında limon üretimi ilimizde yapılıyor. Gene portakal, greyfurt, mandalina gibi ürünlerde de ya ikinci ya üçüncü sıradayız" diye konuştu.

"İlimize yakışan bir etkinlik, kongre olacaktır"

Bu kongrenin Mersin’de yapılıyor olmasının üretim rekoltesi ve kapasitesiyle büyük bir ilgisi olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu kongre bu kadar çok üretim yapılan ve sektör haline gelen çiftçisiyle, paketleme pazarlamacısıyla, ihracatçısıyla bir bütün olarak bir sektör haline gelen ilimize ziyadesiyle yakışan bir etkinlik, bir kongre oldu, olacak. Tabi 4 yılda bir yapılıyor. 2028 yılında yapılacak kongrenin yeri de burada belli olacak. Bilim adamları, bilim insanlarının tabii katılımı söz konusudur. Genel olarak ifade etmek gerekirse 500’e yakın bildirinin bu vesilesiyle paylaşılacağı beklentisi ve tespiti var. Tabii bu çok önemli. Çünkü bu kongreler malumunuz sektöre katkı sağlamak için yapılıyor. Sektörün bilimsel yaklaşımlarla, ortaya konan çalışmalarla, daha da profesyonel yapıya kavuşturulması sağlık şartlarından tutun, üretim şartlarından tutun, pazarlama şartlarına, pazara ulaşma sürecine ve en etkin, en sağlıklı bir şekilde pazara ulaşma şartlarına süreçlerine kadar bu çalışmalar teorik bazda da ortaya konuluyor. Bu paydaşlarıyla ulaştırmak suretiyle tarladan sofraya kadar uzanan sürecin daha da verimli, etkin hale getirilmesine de büyük önemli katkılar sunuyor. Bu kongremize Tarım ve Orman Bakanlığımız destek verdi" şeklinde konuştu.

Kongrenin ardından Narenciye Festivalini yapacaklarını hatırlatan Pehlivan, "Dolayısıyla bunu da hep birlikte planladık. Bir faaliyet diğer faaliyeti de aslında desteklemiş olacak. Bilimsel çalışmalar, uluslararası bir kongre ve devamında da gene halkımızın katılımıyla, geniş katılımlı bir festivalle güzel bir final yapılacağına inanıyoruz ve bunun planlamasını da hep birlikte yaptık. Bu kongrede ve festivalde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı bu etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından Uluslararası Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, kongre ile ilgili sunum yaptı. Ardından kongre bilim kurulu üyeleri tek tek söze alarak, düşüncelerini ifade etti.

Toplantının sonunda konuşmacılar gazetecilerin sorularını yanıtladı.