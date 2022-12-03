Kayseri’de 15 yıldır kelle-paça ustalığı yapan Nihat Yıldırım, kelle-paçanın 13-14 saatte hazırlanan zahmetli bir yemek olduğunu belirterek, “Kelle-paça hastalıklara karşı doğal antibiyotiktir” dedi.

Kayseri’de 15 yıldır kelle-paça ustalığı yapan Nihat Yıldırım, kelle-paçanın 13-14 saatte hazırlanan zahmetli bir yemek olduğunu belirterek, “Kelle-paça hastalıklara karşı doğal antibiyotiktir” dedi.

Kelle-paçanın servise hazır hale gelene kadar 14 saatlik zahmetli bir süreçten geçtiğini söyleyerek, “Önce kelleye gelecek olursak, kelle 13-14 saatte pişen zahmetli bir yemektir. Akşam saat 4-5 gibi közde fırına girer, ekmek fırını dediğimiz fırında pişer. Zahmetli bir aşaması vardır. Sabah saat 5 gibi geliriz, doğal suyunu alırız ve servise hazır hale getiririz. Paçaya gelecek olursak da paça da aynı kelleden çıkarıp bozduğumuz ve hafif dondurduktan sonra çıkarıp doğrayarak servise sunduğumuz bir şifa kaynağıdır. Kışın vazgeçilmezi doğal antibiyotiktir. Talep noktasında da yazın işler biraz düşük olur ama kışın antibiyotiği olduğu için talep artıyor. Bunlar ilik dediğimiz kemik suyundan yaptığımız şifalardır. Kışın hastalıklara bire birdir. Hastalıklara nezleye, gribe şifadır. Müşterilerimizin sabahları burada vazgeçilmesidir doğal antibiyotik kelle-paça” dedi.

Yıldırım, vatandaşların kelle-paçayı evlerine kilolarla alıp götürdüğünü söyleyerek, “Geçtiğimiz 2 yıllık sıkıntılı süreçten sonra taleplerde artma oldu. İnsanlar bu dönemde bayağı bir sıkıntı çekti. Dediğimiz gibi kelle-paça doğal antibiyotik yani şifa. Sabahları olsun öğlenleri olsun tercih ediliyor. Buradan kavanozlara koyarak kilo kilo eve götürenler oluyor. Bazı vatandaşlarımızda “Kelle-paça yenir mi?” diye bir düşünce var ama ben kesinlikle doğal bir şifa olarak tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.