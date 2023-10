Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KABÜSEM) bünyesinde düzenlenen eğiticilerin eğitimi programı çerçevesinde Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesinden gelen 14 eğitimciye "Modern Yüksek Öğretimde İnovatif Teknolojiler" ve "Eğitimde Dönüşüm" başlıklarında eğitim verildi.

Safranbolu Konuk Evi’nde düzenlenen programa; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KABÜSEM Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Menemencioğlu ile 14 eğitimci katıldı.

Programda konuşan Rektör Kırışık, "Özbekistan ile Türkiye arasında, üniversiteler arasında ve ülkeler arasında iş birliklerinin, birlikte çalışma kültürünün gelişmesi açısından çok önem veriyoruz. Biz Özbekistan üniversiteleri ile Türkiye üniversiteleri arasında iş birliklerini ve üniversitemizle üniversiteleriniz arasındaki iş birliklerini daha da arttırmak istiyoruz, daha da geliştirmek istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha sık birlikte olmaya, daha çok iş birliği yapmaya, birlikte proje üretmeye devam etmeyi istiyoruz. Çünkü biz aynı milletin parçalarıyız. Biz, Orta Asya’dan, sizin bulunduğunuz bölgedeki yerden gelerek Anadolu’ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduk. Kardeş ülkeler olarak, kardeş üniversiteler olarak bu çalışmalarımızı daha da geliştirmemiz daha da ilerletmemiz gerekiyor" dedi.

KBÜ’de bulunan Özbekistanlı öğrencilerin sayısını artırmak istediklerini belirten Rektör Kırışık, "Daha çok öğrencimizin buraya gelmesini ve ülkeler arasındaki iş birliklerini geliştirmelerini, dostluğu, kardeşliği artırmalarını hedefliyoruz. Almış olduğunuz eğitim gerçekten 21. yüzyılın yeterlilikleri açısından son derece önemli. Bu eğitime önem vermeniz ve almanızdan dolayı sizi özellikle kutluyorum. Çünkü biz eğitimi beşikten mezara kadar olan bir süreç olarak düşünüyoruz. Hepimiz öğrenmeye istekli olmalıyız ki dünyaya geçmişte hakim olan Türk ülkeleri gibi, Türk soydaş kardeş ülkeleri gibi yeniden dünyada hakim bir Türk medeniyetini hep beraber kuralım. Almış olduğunuz eğitimin, özellikle 21. yüzyıldaki yükseköğretimde yeni teknolojik fırsatlar içeriyor olması çok çok önemli. Çünkü artık bundan sonra eğitimde 20. yüzyıldan çok başka standartlar, ölçütler geçerli olacak. İnşallah bunları öğrenerek, 21. yüzyıldaki medeniyetimizi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Ortak projeler üretmeye açığız"

Rektör Kırışık, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ülkelerin çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her alanda iş birliklerinin geliştirilmesi, ekonomimizin güçlendirilmesi, kardeşliğimizin pekiştirilmesi, birbirimize daha rahat anlayacağımız bir dil zemininin oluşturulması, savunma konusunda, askeri konularda, güvenlik konularında ortak bir mekanizma kurulması konusunda gerçekten çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Elbette her ülkemizin üstün özellikleri var, her ülkemiz kendi üstün özelliklerini bir diğer ülkeye öğreterek birlikte gelişmeye hizmet edeceğiz. Biz bu konuda sizinle iş birliğine, iş birliklerimizi geliştirmeye, ortak çalışmalar üretmeye, ortak projeler üretmeye her zaman açığız. İnşallah bundan sonra bu iş birliklerini geliştirme konusunda daha aktif daha faal, daha büyük gayretler göstererek medeniyetimizi yeniden yükselteceğiz."

Program; KBÜ Rektörü Kırışık’ın, Özbekistan Karshi Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Otabek Bozorov’a ulaştırılmak üzere plaket takdim etmesi, eğitim için KBÜ’ye gelen heyetin Rektör Kırışık’a geleneksel kıyafetlerden cüppe, kuşak ve takke takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.