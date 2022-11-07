Dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen ve 2022 yılında, 14. sü ülkemizde ilk kez Mersin'de düzenlenen Uluslararası Turunçgil Konresi'nin açılışı; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi başkanlığında, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve milletvekillerinin teşrifleriyle Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenle gerçekleşti

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da katıldığı açılış programında Koca, "Bu uluslararası kongrenin bu sene ilimizde yapılması çok önemli. Biz Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin farkındalığını artırmak için özel çocuklarımızla resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenledik. Bugün burada hayat boyu öğrenme kurumlarımızın çalışmalarının sergilendiği standlarımızla kongrede yer alıyoruz. Bizler eğitim camiası olarak konuyla ilgili üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek, öğrencilerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özellikle tarım meslek liselerimizle yeni projelere katkı sağlamak için hazırız." dedi.

Uluslararası alanda sektör paydaşlarıyla bir araya gelinerek bilim ve ticaret ağlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği 14. Mersin Uluslararası Turunçgil Kongresi, dünyanın birçok yerinden kongreye katılan farklı alanlardaki sektör temsilcileri, araştırmacılar, iş insanlarının katılımlarıyla 6-11 Kasım 2022 tarihleri arasında devam edecektir.

Kongre boyunca turunçgil üretiminde ve ihracatında merkez konumunda olan Çukurova'yı öne çıkaracak projeler ile bilimsel ve lojistik çalışmalar görüşülecek olup hafta boyunca sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.