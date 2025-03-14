"14 Mart Tıp Bayramı" töreninde konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu, 150 milyon başvurunun gerçekleştiği acil servislerden, acil hizmetleri kesintiye uğrattığını düşündükleri "poliklinik hizmetlerinin(yeşil alan)" kaldırılması gerektiğini söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu, "Beyaz kod sistemi kurulduğundan bu yana en az 122 bin şiddet bildirimi yapıldı. Şifa dağıtması gereken sağlık kurumlarından her gün kavga, darp, silahlı çatışma haberleri geliyor. Tüm basamaklarda şiddet kol geziyor ancak hukuki bakımdan caydırıcı, somut önlemler alınmıyor. Bir başka şiddet türü olan mobbing ise sağlık çalışanlarını tükenmişliğe itiyor ve yaşam enerjilerini emiyor. Hekime başvuru sayılarındaki olağandışı artış sistemi kilitliyor. Hekimler olarak taleplerimizi yineliyoruz: Şiddetten arındırılmış güvenli çalışma ortamları için hareket geçilmelidir. TTB’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasası derhal çıkarılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların vergi kesintisi yüzde 15’i geçmemelidir. 150 milyon başvurunun gerçekleştiği acil servisler, acil hizmetleri kesintiye uğratan poliklinik hizmetlerinden (yeşil alan) arındırılmalıdır. Muayene süreleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere en az 15-20 dakika olmalıdır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından anıta çelenkler bırakıldı. Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, sağlık çalışanları ve paydaşları katıldı.