Muğla’nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Mudurnu kavşağında geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile minibüs kaza yapmıştı. Kazanın ardından Kızılağaç Mahalle Muhtarı Güler Keleş karayoluna alt geçit yapılmasını istedi.

Muhtar Keleş, "Muğla Marmaris ve Fethiye-Antalya karayolu mahallemizin ortasından geçiyor. Bu nedenle trafik hızlı akıyor ve halkımız yolun karşısına geçmekte zorlanıyor. Bu güne kadar mahallemiz ana kara yolunda meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti. Bu yüzden tehlike arz eden Mudurnu kavşağına alt geçit yapılmasını istiyoruz. Eğer yapılamıyorsa kavşakta sinyalizasyon talep ediyoruz” dedi.