Kırklareli’nde 14.’sü düzenlenen "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli’nde 14.’sü düzenlenen "Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" kortej eşliğinde başladı.

Kırklareli’nde gerçekleşen 14. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri Cumhuriyet Meydanında kortej eşliğinde başladı. Kortej kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Meydanı’na yürüdü. Yayla Meydanından halk oyunları ekibinin gösteri yaptı. Gösterinin arından yöresel kıyafetli kızlar kazana doldurulan üzümler ezilerek geleneksel üzüm suyu elde edildi.

Herkesi Kırklareli’nde davet ettiğini söyleyen Pınarhisarlı satıcı Ali Osman Çalık, “Kırklareli’ni tanıtmak için büyük bir fırsat. İlimiz ve ilçelerimizde geliştirdiğimiz yöresel ürünlerimizi bağ bozumu şenliklerinde değerlendiriyoruz. Herkesi Kırklareli’nde davet ediyoruz. Gelsinler bu güzelliği ve leziz ürünleri tatsınlar. Kırklareli’nde siz misafir olarak bekliyoruz” dedi.

‘Kırklareli’nin güzelliklerini gördükten sonra hep gelmek isteyecekler”

İstanbul’daki yaşayan vatandaşların güzelliklere hasret olduğunu söyleyen Çalık, “Hemen yanı başımızda İstanbul gibi büyük şehir var burada yaşayan insanlar güzelliklere hasret. Hasretliği gidermesi için hafta sonunu burada değerlendirsinler. Görecekleri güzellikler karşısında Kırklareli’nde daha çok değer verecekler. Kırklareli’nin güzelliklerini gördükten sonra buraya gelmek için hep bahane üretip her zaman gelecekler” şeklinde konuştu.

Abidin Değirmenci bağ bozumu şenlikleri başladığında çok mutlu olduğunu söyledi. Konserler, söyleşiler, yerel üreticilerin stantları, sergiler, atölyeler, bisiklet turları gibi sayısız etkinlik Pazar gününe kadar Yayla Meydanı, Yayla Parkı, Ali Rıza Efendi Kültür Evi, Aşağıpınar Açık Hava Müzesi ve Papaz’ın Evi gibi mekanlarda gerçekleşecek.