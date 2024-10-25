İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde 14 ilçede 200 kilometre uzunluğunda ova yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Üreticilerin tarlalara ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliği kent genelinde sürüyor. Yaz dönemi boyunca çevre yerleşimlerde çalışmalara ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON AŞ ekipleri, sathi kaplama çalışmalarıyla üreticilerin ve bölge halkının köylere ve tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Bayındır, Bergama, Çeşme, Çiğli, Dikili, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere toplam 14 ilçede yaklaşık 200 kilometrelik yola denk gelecek 1 milyon 196 bin metrekare sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Böylelikle kırsaldaki yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Fen İşleri Dairesi ekipleri planlamalar doğrultusunda üretici yollarını geliştirmeye devam edecek. Özellikle kış şartlarında arazilerine ulaşmakta zorluk yaşayan, yazın ise toz nedeniyle ürünlerinin kalitesi düşen çiftçiler, ova yollarının asfaltlanmasıyla tarlalarına çok daha kolay ulaşıyor ve ürünlerinden daha fazla verim alıyor.