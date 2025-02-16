Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ev sahipliğinde Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler A-B Kross Grup Yarışmalarına 14 farklı ilden 500 sporcu katıldı.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyet Programı kapsamında "Yıldızlar ve Gençler A-B Kross Grup Yarışmaları" düzenlendi. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışmalara Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinden 500 sporcu antrenörleriyle birlikte katıldı.

Sporcular farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti

"Türk Sporuna Değer Katmak" hedefiyle önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve uluslararası alanda dereceler alan sporcuların yetiştirildiği BARÜ’deki organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan parkurlarda sporcular, farklı kategorilerde grup ve bireysel dereceler almak için yarıştı.

Başarıyla tamamlanan yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalar; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Ceyhun ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince takdim edildi.

"Genç yeteneklerin keşfedilmesi için önemli bir organizasyon oldu"

Sporun bireysel ve toplumsal gelişimdeki önemine vurgu yapan Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak ‘Türk Sporuna Değer Katmak’ hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte güç birliği yaparak sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz neticesinde ulusal ve uluslararası alanda önemli dereceler elde ediyoruz. Aynı zamanda bilimin, spor alanının gelişimi ve başarısı için kritik bir rol oynadığının bilinciyle çalışıyor, projeler üretiyoruz. Genç sporcularımıza en iyi ortamı sunmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte, spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak da önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu organizasyon, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporun yaygınlaştırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yarışmaya katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Gelecek yolculuğunda tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz"

Rektör Uzun, geleceğin sporcuları yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yaptıklarının da atını çizerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde yapılan faaliyetlerin önemine değindi.

Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak, eğitim ve sporun birbirinden ayrılamaz parçalar olduğuna inanıyoruz. Nitelikli eğitim ile birlikte başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda spor alanındaki başarılarına da önem veriyoruz. Türk sporunun yarınlarına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu süreçte elde ettiğimiz tüm başarıların ise paydaşlarımızla iş birliği içerisinde attığımız adımların sonucu olduğuna inanıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol ile birlikte birçok bölgesel ve ulusal yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimizin ve Üniversitemizin tanıtılmasına katkı sunan bu organizasyonlarla birlikte başarılı sporcuların Üniversitemizi tercih etmesi teşvik edilmiş oluyor. Pek çok alanda devam eden bu yüksek iş birliği yarınlara olan güvenimizle birlikte motivasyonumuzu da artırıyor. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak kurumsal ilerleyişimizde bizlere güç veren Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca spora ve sporculara yönelik çalışmalarımızda yakın ilgileri ve katkıları için Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Halil Akkaş’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular şöyle oluştu:

"Yılldız Kızlar 2000 metrede, İstanbul Selçuk Ecza 50. Yıl Ortaokulu

İstanbul Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu, Bolu Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu sıralamaya girdi. Yıldız Erkekler 3000 metrede, Tekirdağ Metin Seçkin Ortaokulu, İstanbul Selçuk Ecza 50. Yıl Ortaokulu, İstanbul Pendik Faruk Demirbağ Ortaokulu sıralamada yer aldı. Genç A Kızlar 3000 metrede sıralamaya Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi

İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tekirdağ Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi girdi. Genç A Erkekler 5000 metre takım sıralamasında ise İstanbul Türkçimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi İstanbul Koca Yusuf Anadolu Lisesi Spor Proje Okulu yer aldı."

Ferdi sıralamalar kategorisinde ise "Yıldız Kızlar 2000 metrede Sümeyra Buse Albay, Yıldız Erkekler 3000 metredeMustafa Sarıoğlu, Genç A Kızlar 3000 metredeMelek Yıldız, Genç B Kızlar 3000 metrede Zeynep Çağlayan, Genç A Erkekler 5000 metredeMehmetcan Kapağan, Genç B Erkekler 5000 metredeMehmet Kuzey Özdoğru" birinci oldu.