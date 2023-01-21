Kocaeli ve çevre illerden düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 14 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilen göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçleri tarafından yakalanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Zevkin bedeli ağır oldu

Zevkin bedeli ağır oldu

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