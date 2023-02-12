Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen bir grup depremzede Hakkari’deki bir otele yerleştirildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen bir grup depremzede Hakkari’deki bir otele yerleştirildi.

Adıyaman merkezde depreme yakalanan ve evleri yıkılan Koca, Gozel ve Kapıcı aileleri, akşam saatlerinde Hakkari’ye getirildi. Adıyaman’da ailesi ile gelen Abuzer Kapıcı, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını ifade etti. Kapıcı, "Burada sağ olsun Hakkari halkı, Şenler Otel, AFAD Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü hepsi bizi aradı. Kapılarını bizlere açtı. Üstlerine düşenin fazlasını yaptılar. Şimdilik Hakkari’de kalmayı düşünüyoruz. 6 yıldır Hakkari’de görev yapıyorum. Hakkari halkı insanlığı ve sıcak kanlılığı ile her zaman yanımızda oldu. Şu anda Hakkari’de 3 aile geldik, sağ olsun şimdiden bir Hakkarili geldi evini bize tahsis etti. 2 ve 3 günün arından bizler o evlere yerleşeceğiz" dedi.

Şenler Oteli Müdürü İsmet Çiftçi ise kapılarını depremde etkilenen ailelere açtıklarını söyleyerek, “14 depremzedeyi otelde ağırladık. Telefonla arayıp gelecek 25 kişi daha var. Gönül isterdi ki ülkede herkes depremzedeleri misafir etsin. Geçici de olsa onlara sıcak bir yemek ve ortam sunabilirsek ne mutlu bizlere. Bu çadırlarda idare edilecek bir durum değildir. Bundan sonra da gelen bütün depremzedelere maddi ve manevi anlamda desteklerimiz devam edecek. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.