Şehitkamil Belediyesi, Önce Öğren Sonra Eğlen projesiyle 74 farklı kırsal mahallede 14 bini aşkın ilkokul öğrencisini geleneksel çocuk oyunları, sportif yetenek taramaları, eğlenceli yarışmalarla buluşturdu. Deprem afeti sonrasında yeniden startı verilen proje faaliyetlerinde, yararlanıcılara psikososyal destek de sağlandı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi, Şehitkamil ilçesindeki 74 farklı kırsal mahallede 14 binin üzerinde öğrenciyi birbirinden renkli etkinliklerle bir araya getirdi. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlayarak, oyun ve sportif etkinliklerle moral aşılamak üzere etkinlikler düzenlendi.

Kırsal mahallelerde tamamlanan etkinliklerin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezine Mehmet Ali Alevli İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel çocuk oyunları esnasında öğrencilere eşlik ederken, çeşitli armağanlarla onları mutlu etti.

"23 Nisanı okullarımızda oyun ve spor dolu etkinliklerle kutlayacağız"

Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi etkinliklerini ziyaret ederek eğitmenlerden yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Çocuklarımıza deprem afeti sonrasında psikososyal destek sağlayabilmek adına bu tür etkinliklere büyük önem verdik. Çocuklarımız, pandemi dönemi içerisinde ne yazık ki uzun bir dönem evde kaldılar. Bu dönemin sonunda ne yazık ki hareketsiz yaşamın etkilerini ve sosyalleşememelerinin problemlerini yaşadık. Çocuklarımızın günlük sosyal yaşamlarına daha kolay adapte olabilmeleri adına bu tür faaliyetler büyük önem arz ediyor. Korkularını yenebilmelerini sağlamak, arkadaşlarıyla kaynaşmalarını da artırmak maksadıyla okullarımızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehitkamil ilçesinde yer alan 74 kırsal mahallemizdeki etkinlikleri tamamladık. Şimdi de merkezde bulunan mahallelerimize geldik. Merkez okullarımızda bulunan müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle bütün çocuklarımızın eğlenmesini, hareketlerinin ve koordinasyonlarının artmasını, hatta bu tür etkinliklerin akabinde çocukların hangi branşa yatkın oldukları tespit edilip, çocuklarımızın basketbol, voleybol, cimnastik, futbol branşına yatkınlığı varsa, o noktaya yönlendirilmesi söz konusu oluyor. Bu faaliyetlere büyük destek veren Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.