Sivas’ta meyvecilik yapan çiftçilere 14 bin kayısı fidanı dağıtıldı.

Sivas’ta kayısı üretiminin ve kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak ‘Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında Kayısı Üretiminin Artırılması Projesi ile Kangal ilçesinde 14 bin kayısı fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Kayısı Üretiminin Artırılması Projesi’ İl Özel İdaremiz tarafından finanse edilmiştir. Proje kapsamında fidan bedelinin yüzde 75’i İl Özel İdaremizce sağlanmış, yüzde 25’i çiftçi katkısı olarak karşılanmıştır. Kayısı üretiminde dünyada 1’nci olan ülkemizde Malatya, Elazığ, Adıyaman, Maraş gibi illerden sonra ilimiz üretimde 10. Sırada yer almaktadır. Gürün ilçemiz ve Kangal ilçemizin bazı bölgelerinde mikro klima gösteren alanlarda Kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla projemiz uygulanmaktadır. Bahçe tesisinde en önemli konu fidandır. Dikimi yapılacak fidanlar sağlıklı, hastalıktan ari, çeşit özelliğini yansıtan ve sertifikalı olması gerekir. Fidanlarımızın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ise "Fidan dağıtımının ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çiftçilere verilen desteğin verimli sonuçlar doğuracağını düşünüyor, projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar çiftçilere dağıtıldı.