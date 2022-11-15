DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de 2022 yılında AB ülkelerine ilk dokuz ayda 14 bin 325 ton 261 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de 2022 yılında AB ülkelerine ilk dokuz ayda 14 bin 325 ton 261 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce’de de 2022 yılının ilk dokuz ayında 14 bin 325 ton 261 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo, Şubat ayında 2 bin 647 ton, Mart ayında 2 bin 235 ton 310 kilo, Nisan ayında bin 279 ton 591 kilo, Mayıs ayında 668 ton 232 kilo, Haziran ayında 938 ton 520 kilo, Temmuz ayında 896 ton 520 kilo, Ağustos ayında 768 ton 594 kilo ve Eylül ayı içerisinde 2 bin 475 ton 538 kilo iç fındık ihracatı gerçekleştiğini açıkladı.

2021 yılında AB ülkelerine Düzce’den 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.