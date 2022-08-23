BİTLİS (İHA) – 350 bin nüfuslu Bitlis’te 112 Acil Çağrı Merkezi hattına 14 ayda düşen 600 bin çağrıdan 483 bini tekrar ve asılsız çağrı olarak kaydedildi.

BİTLİS (İHA) – 350 bin nüfuslu Bitlis’te 112 Acil Çağrı Merkezi hattına 14 ayda düşen 600 bin çağrıdan 483 bini tekrar ve asılsız çağrı olarak kaydedildi.

19 Haziran 2021 yılında Bitlis’te hizmete açılan 112 Çağrı Merkezi; polis, jandarma, ambulans, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve orman olmak üzere 7 kurumu bünyesine katarak hizmet vermeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 14 ayda yaklaşık 600 bin çağrıya cevap verildi. Vatandaşların en zor anlarında hayatta kalmaları için zamanla yarışan ekiplerin en büyük sorunu ise asılsız ve tekrar eden çağrılar oldu. İl genelinde 14 ayda il nüfusunun 2 katı kadar çağrı alan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 600 bin çağrıdan 117 bini vaka, 483 bin çağrı ise mükerrer (tekrar eden) ve asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.

Bitlis’te acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına gelen çağrıların bazıları güldürürken bazıları ise pes dedirtti. Gereksiz çağrılar nedeniyle acil çağrıları bekletmek zorunda kalan çağrı merkezi çalışanları ise zaman zaman vatandaşları ikna etmekte güçlük çekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, 14 ayda yapılan 483 bin çağrının aynı olayın tekrarı olduğunu belirtirken, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere aramamaları ve meşgul etmemeleri konusunda da uyardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Eser, “112 Acil Çağrı Karşılama Merkezimiz, 19 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun teşrifleriyle hizmete açıldı. Yaklaşık 14 aydır Bitlisli vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Merkezi olarak hizmet veriyoruz. 14 ay içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezimize yaklaşık 600 bin adet çağrı ulaştı. 600 bin adet çağrının 117 bini vakaya dönüşen çağrı olarak kayıtlarımıza girdi. 483 bin çağrı ise vakaya dönüşmeyen çağrı olarak kayıtlarımıza girdi. İki rakam arasındaki büyük farkın temel sebebi, mükerrer olan çağrılardı. Bir olay vuku bulduğu takdirde tarafımıza ulaşan ilk çağrı vakaya dönüşen çağrı olarak kayıtlarımıza girmekte, akabinde olan çağrılar ise mükerrer olduğu için vakaya dönüşmeyen çağrı olarak kayıtlarımıza girmektedir” dedi.

“14 ay içerisinde 7 vatandaşımıza idari para cezası uyguladık”

Gereksiz yapılan çağrılardan dolayı 7 vatandaşa idari para cezası uygulandığını söyleyen Eser, “483 bin çağrının içerisinde gereksiz yapılan çağrılar da var. Bu gereksiz yapılan çağrılar karşılığında vatandaşlara ilk olarak idari para cezası uyguluyoruz, daha sonra adli makamlara bildirmek zorunda kalıyoruz. 14 ay içerisinde 7 vatandaşımıza idari para cezası uyguladık ve 7 vatandaştan 3’ünü gereksiz çağrılarına devam ettiği için adli makamlara bildirmek zorunda kaldık. Tabi ki hiçbir vatandaşımızın ceza almasına razı değiliz. Ama bir vatandaşımızın gereksiz çağrılar dolayısıyla mağdur olmasını da uygun görmüyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur, 112 Acil Çağrı Karşılama Merkezi’ni gereksiz yere aramamaları ve meşgul etmemeleridir. Bunu yaptığı takdirde bir vatandaşımızın mağduriyetine sebep olabilir. Vatandaşlarımız 112’yi aradıkları takdirde emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve ormana doğrudan ulaşım sağlayabiliyorlar. Eğer vatandaşlarımız doğru aramalar ile 112’yi ararsa çok daha verimli ve daha iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.