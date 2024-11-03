Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Antalyalı kitapseverler imza günleri ve söyleşilerle sevdikleri yazarlarla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı 9’uncu gününde de Antalyalı kitapseverlerin yoğun ilgisiyle sürdü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Kitapseverler sabahın erken saatlerinden itibaren kitap fuarını ziyaret ederek, bol bol kitap aldı. Okur severler gün boyu imza günleri ve söyleşilerle sevdikleri yazarlar ile buluşma fırsatı yakaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kitap Fuarı’nda vatandaşlar bir araya gelirken, gün boyu kitaplarını imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, fuarda kitaplarını imzalarken, vatandaşları dinledi. Muhittin Böcek, fuara katılan yazarların stantlarını da ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. 14. Antalya Kitap Fuarı’nın bitmesine çok kısa bir süre kaldığını belirten Başkan Böcek, “Fuarımız çok güzel geçiyor. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız fuara katılımlarıyla destek veriyor. Şimdiden 15. Antalya Kitap Fuarımızı hazırlıklarını ve planlamasını yapıyoruz. Fuarımıza katılan yazarlarımıza, kitapseverlere ve destek veren tüm kurum kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

14. Antalya Kitap Fuarı’nın 9’uncu gününe Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Ahmet Telli, Murat Kaplan, Anooshirvan Miandji, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Nermin Bezmen, Ümit Ünker, Fatih Tuncay, Burcu Bahar, Kemal Varol, Çağatay Düz, Zeynep Sahra, Işıl Su Gültekin, Sema Nur Işık, Binnur Şafak Niğiz’in yanı sıra birçok yazar katıldı. Yazarlar gün boyu kitaplarını imzalayarak, okurlarıyla bol bol sohbet etti. Yazarlardan Nermin Bezmen, okurlarıyla ‘Sevdanın Devamıdır Yas’ konulu söyleşide buluşurken, Ahmet Ümit’in şiir dinletisi ile sevenleriyle bir araya geldi.