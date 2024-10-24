Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim Cuma (Yarın) saat 11.00’de kapılarını açıyor. “İnsan Olmak” temasıyla 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarına tüm Antalyalılar ve kitapseverler davetli.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 14. Kitap Fuarı, bu yıl 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde kitapseverleri, yazarlar ve kitaplarla buluşturacak. Antalya Kitap Fuarı’na bu yıl 271 yazar ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılıyor. Antalyalı yerel yazarlar da açılacak stantta okurlarıyla bir araya gelecek. 25 Ekim Cuma günü saat 11.00’de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu İlker Başbuğ olacak.

Fuarda; CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitci, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli gibi birbirinden değerli yazarlar Antalyalı kitapseverler ile buluşacak. Fuarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de iki kitabını okurları için imzalayacak. İlçe belediyelerin de katkılarıyla 19 ilçeden öğrencilerin fuarı ziyaret etmesi sağlanacak.