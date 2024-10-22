14. Antalya Kitap Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un onur konuğu olacağı fuara; 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve fuar organizatörü Nurdan Aydın Polat eşliğinde, 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek "Antalya Kitap Fuarı" hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Böcek, 2009 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Antalya’daki korsan kitap satışlarının fazlalığı ve bu konudaki yapılan denetimlerin sıklığı sebebiyle hem korsan kitaba karşı bir organizasyon olması hem de kitap okumayı öncelik haline getirecek olması dolayısıyla “Okumak lazım” sloganıyla 1. Antalya Kitap Fuarı’nı 16-19 Aralık 2010 tarihinde yaptıklarını hatırlattı.

13. Antalya Kitap Fuarı rekor kırdı

Pandemi döneminde bile fuara ara vermediklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, sırasıyla “Akdeniz’i yazmak, insanı okumak, kitaplar yaşadıkça, kitaba dair her şey, barış için okumak lazım, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır, okuyan şehir Antalya’m, birlikte okuyoruz, gelecek bilgiyle yeşerecek” sloganlarıyla fuarları düzenlediklerini aktardı. Böcek, 2022 yılında gerçekleşen fuarda “Hayata okuyarak devam”, Cumhuriyetin 100. yılında ise “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz” teması ile kitap fuarı düzenlediklerini belirterek, son kitap fuarı olan 13. Antalya Kitap Fuarı’nda 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdıklarını açıkladı.

25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde sabah 10-akşam 8 saatleri arasında açık olacak

Başkan Muhittin Böcek, her yıl Sonbahar mevsiminde kitapseverlerle buluşan fuarın, bu yıl 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu yıl; özellikle son dönemlerde yaşadığımız kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya, hatta yenidoğan bebeklere kadar uzanan kan dondurucu vahşetler nedeniyle kendimizi, insanlığımızı sorgulamak, insanlığa çağrı yapmak amacıyla ’insan olmak’ temasıyla karşınıza çıkıyoruz. 271 yazarımızı ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevini, 14. Antalya Kitap Fuarımızda ağırlayacağız. İlker başbuğ onur konuğumuz olacak. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitci, Doktor Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli ve birbirinden değerli yazarlarımız Antalyalı kitapseverlerle buluşacak. Yine bu yıl ben her iki kitabımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Tüm kitapseverleri, 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde sabah 10 -akşam 8 saatleri arasında açık olacak Cam Piramit Fuar Ve Kongre Merkezimize bekliyoruz.”