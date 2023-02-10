Esenyurt Belediyesi’nin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında içerisinde battaniye, ısıtıcı, yatak, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda ürünlerinin bulunduğu 13’üncü yardım tırı yola çıktı.

Esenyurt Belediyesi’nin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında içerisinde battaniye, ısıtıcı, yatak, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda ürünlerinin bulunduğu 13’üncü yardım tırı yola çıktı.

Esenyurt’tan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği artarak devam ediyor. Afetzedelerin yanında olmak için belediye tarafından başlatılan kampanyada 13’üncü yardım tırı bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. İlçenin birçok farklı noktasında vatandaşlardan ve firmalardan toplanan yardımlar ayrıştırılarak kolilere yerleştirildi. İçerisinde kışlık giysi, bot, battaniye, ısıtıcı, çadır, tüp, bebek bezi, yatak, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinin bulunduğu koliler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilirken, kalan yardım malzemelerinin de ihtiyaç önceliğine göre bölgeye iletilmeye devam edeceği bildirildi.