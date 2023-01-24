Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu 138 düzensiz göçmenin Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, jandarma tarafından oluşturulan güvenlik koridorunun arasında 3 ayrı otobüse bidirilerek Kütahya Zafer Havalimanı’na götürüldü.

Diyarbakır’da akıl almaz hırsızlık: Lüks villaları soyup, 1’er milyon TL çaldılar

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Türkiye’nin çeşitli illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne getirilen 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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