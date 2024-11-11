Sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önce meslek lisesi çatısı altında "denizcilik", "tarım", "ticaret" ve "turizm" alanlarında eğitim verilen 494 okul, "ihtisaslaşmış okullar" kapsamına alındı.ANKARA (İGFA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 yeni okul modelinin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının değişen ve dönüşen dünyaya entegre olması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla bin 200 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşmasına yönelik düzenlemeler başlatıldı. Daha önce meslek lisesi adıyla "denizcilik", "tarım", "ticaret" ve "turizm" alanlarında eğitim öğretimine devam eden okulların eğitim ortamları bu alanlara özgü yeniden düzenlendi.

Bakanlıkça, bugüne kadar denizcilik veya gemi yapımı alanlarındaki 31, tarım alanındaki 35 okul ile "ticaret meslek lisesi" adıyla "bilişim teknolojileri", "büro yönetimi ve yönetici asistanlığı", "muhasebe ve finansman", "pazarlama ve perakende" ve "ulaştırma hizmetleri" alanlarında eğitim veren ticaret alanlarının bulunduğu 291 okul, "ihtisaslaşmış okullar" kapsamına alındı.

Ayrıca "konaklama ve seyahat hizmetleri" ile "yiyecek içecek hizmetleri" alanının birlikte bulunduğu "otelcilik ve turizm meslek lisesi" kapsamındaki 137 okul da yeni sisteme dâhil edildi ve "ihtisaslaşmış" Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısı 494'e ulaştı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre "İhtisaslaşma" kapsamına alınan dört alandaki bu okullar artık, "Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", "tarım mesleki ve teknik Anadolu lisesi", "ticaret mesleki ve teknik Anadolu lisesi" ve "turizm mesleki ve teknik Anadolu lisesi" şeklindeki yeni isimleriyle eğitim öğretime devam edecek.



İhtisaslaşmış mesleki ve teknik Anadolu liseleri belirlenirken Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ndeki değişiklikle tanımlanan "ihtisas mesleki ve teknik Anadolu lisesi" açma kriterleri dikkate alındı.