Samsun’da 135 müzik öğretmeni ve öğrenciden oluşan koro meydanda verdiği konserle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu, 2022 yılında tamamı gönüllü müzik öğretmeni ve öğrencinin katılımıyla kuruldu. Zamanla sayısı artan koro konser vermeye başladı. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde konser veren koro, çevrede toplanan vatandaşlara eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşattı. Koro şefliğini Müzik Öğretmeni Aynur Türünç ve Kader Genç’in yaptığı koro toplamda 11 sevilen eseri seslendirdi.

"Samsun halkına bir hediye niteliği taşıyor"

Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Çevre Haftası çerçevesinde 2 gündür Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda okullarımız hazırladığı stantlarla, atölyelerle bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bugün de Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinden oluşan koromuzun yaptığı konser ile günü tamamlamış olduk. Aslında 7-8 ay önce başlayan bir çalışmanın ürünüdür. 70’in üzerinde enstrümanımızın 130’un üstünde koristimizin eşlik ettiği kapsamlı bir çalışmadır. Gerçekten öğretmenlerimizin yaptığı bu koro, Samsun halkına bir hediye niteliği taşıyor. Biz bu koromuzu zamanla daha da geliştirerek Samsun halkı ile buluşturmak istiyoruz. Biz eğitim kadrosu olarak nitelikli bir grupla çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz de büyük emeklerle büyük sanat ruhuyla bu işe destek oluyor. Koromuz gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Biz müdürlük olarak bunu koordine ettik, destekledik" dedi.