İzmit’te yıkılan vergi dairesinden boşalan 133 yıllık Sörler Okulu’nun önündeki alan yeni bir yaşam yerine dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıkılan eski vergi dairesinden boşalan alana inşa edeceği meydan projesi için çalışmalara başladı. Müjdeyi bir süre önce eski vergi dairesinin bulunduğu alanda veren Başkan Tahir Büyükakın, “Burası insanlara hizmet edecek bir mekân haline gelecek” açıklamasını yapmıştı. Kentin simge tarihi mekânlarından biri olan Sörler Okulu’nun önüne yapılacak projede; kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanları inşa edilecek. Büyükşehir ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nın devamı olacak bir mekân olarak planlanan projede çevre düzenlemesine başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen “İzmit Tepecik Mahallesi Meydan Düzenlemesi” projesi bölgeye hareketlilik getirecek. Buna göre 2 bin 223 metrekarelik alanda iki adet simit kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanı inşa edilecek. Giriş rampaları, merdivenler ve yeşil alan düzenlemesinin de yapılacağı proje, şehre ayrı bir güzellik ve değer katacak.

Büyükşehir, hava şartları elverdiği sürece projenin tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Bu kapsamda ekipler, esnaf ve vatandaşların mağdur olmaması için bölgede gereken tedbirleri aldı.