Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma Takımı ve beraber çalıştığı Güvenlik Korucuları tarafından Gaziantep CCK Apartmanı’nda 13 yaşındaki kız çocuğu 132 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma Takımı ve beraber çalıştığı Güvenlik Korucuları tarafından Gaziantep CCK Apartmanı’nda 13 yaşındaki kız çocuğu 132 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Gaziantep oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma Takımı ve beraber çalıştığı Güvenlik Korucuları tarafından Gaziantep Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı’nda enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 13 yaşında bir kız çocuğu Esmanur Demiralp, 132 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan kız çocuğu tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan aynı aileden enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.