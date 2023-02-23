Hatay’da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya’nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Malatya’da dışarıda kalan Süheyla teyzeye polis sahip çıktı Malatya’da dışarıda kalan Süheyla teyzeye polis sahip çıktı

Hatay’da depremden 131 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Asya’nın ağlayınca madenciler tarafından fark edilerek enkazdan çıkartıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinin 131’inci saatinde Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Asya’nın ağlamasıyla madenciler tarafından fark edildiği ortaya çıktı. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 4 yıllık maden işçisi 32 yaşındaki İlker Aksakal enkaz altındaki bebeği zayıf olması üzerine aşağı sarkıtılarak bebeği bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise maden işçileri tarafından cep telefonuna kaydedildi. İki saatlik çalışmayla açılan delikten kurtarılan Asya, sağlık ekiplerine teslim edildi.