Türkiye Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alan 1308 Osmaneli Belediye Spor Karete Takımı başarılarına yenilerini ekledi.

Denizli’de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda derece alan sporcular; 61 kiloda altın madalya alan Tuğba Çürük, 52 kiloda gümüş madalya alan Yusuf Nuri Düger ve 44 kiloda bronz madalya alan Rümeysa Gökenç oldu. İlçeye dönen sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı’mızın değerli hocaları dünya ve Avrupa şampiyonumuz Murat Salih Kurnaz ve Avrupa şampiyonu Tuğba Kurnaz’ın çalıştırdığı takımımız kısa sürede ilçemiz çocuk ve ailelerinin yoğun taleple tercih ettiği karate takımımızda sporcu sayımız 300 öğrenciyi geçti. Tüm sporcularımızı, ailelerini, yöneticilerimizi ve bu başarıların mimarı çok kıymetli Salih ve Tuğba hocalarımızı tebrik ediyorum. Örnek alt yapı kulübü olarak sporda başarılarımız her branşta devam ediyor” dedi.