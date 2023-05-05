1308 Osmaneli Belediyespor kulübü Kütahya’da düzenlenecek U-18 Türkiye Şampiyonasına uğurlandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik U-18 Futbol Liginde Şampiyon olan 1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Futbol Takımını Türkiye Şampiyonasının oynanacağı Kütahya’ya uğurladı. Gençlere turnuvada başarılar dileyen Baş.kan Şahin, “Örnek alt yapı kulübü olan ve 18 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırırken onların eğitimde, davranışlarında, başarılı olmaları için çalışıyor. Gençlerimizin centilmence müsabakalarda mücadele ederek takımımız ilçemizi ve ilimizi Türkiye Şampiyonasında başarı ile temsil edeceğine inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.