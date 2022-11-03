1308 Osmaneli Belediyespor U-11 futbol takımı ’U-11 Cumhuriyet Turnuvası’ katıldı.

1308 Osmaneli Belediyespor U-11 futbol takımı ’U-11 Cumhuriyet Turnuvası’ katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı “U-11 Cumhuriyet Turnuvası” organizasyonuna 1308 Osmaneli Belediyespor U-11 takımı davet edildi. Turnuva organizasyonuna katılan 1308 Osmaneli Belediyespor U-11 takımı sahada maç yaparak güzel vakitler geçirdi. Davet edildikleri için çok mutlu olduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Fenerbahçe Spor Kulübümüze ev sahipliği ve bu güzel organizasyona kulübümüzü davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın gelişimine ve özgüven kazanmalarına büyük destek olan bu tür organizasyonlar ilçemizin tanıtımında değer katıyor” dedi.