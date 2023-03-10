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Takım son maçında Gölpazarı karşısında centilmence geçen maç sonrası deplasmanda 6-2 galip gelirken, seyirciye güzel bir müsabaka seyrettirdiler. Yöneticiler Gölpazarı Spor’a centilmence ev sahipliği için teşekkür ettiler. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Takımımız oyuncularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz” dedi.

Maçların bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen 1308 Osmaneli Belediyespor U-18 takımı Gölpazarı deplasmanından galibiyetle tamamladığı maç sonrası Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’dan şampiyonluk kupasını aldı.

1308 Osmaneli Belediyespor U-18 takımı 2022-2023 sezonu şampiyonu olarak kupasını aldı.

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