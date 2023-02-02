U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ikinci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor liderliğini sürdürmeye devam etti.

U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ikinci hafta geride kalırken, 1308 Osmaneli Belediyespor liderliğini sürdürmeye devam etti.

4 takımlı U18 Bilecik Gençler Ligi’nde ikinci haftada 1308 Osmaneli Belediye Spor, Gölpazarı Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, müsabakayı Osmaneli ekibi 5-2 kazandı. Lig’de 2’de 2 yaptıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz lige güzel başladık böylede devam etmesini umuyorum gençlerimiz çok hevesli ve heyecanlı başaramayacakları hiçbir şey yok. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.