Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak eğitim gören öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarına 1300 öğrenci katılım sağladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin başarı oranını arttırmak ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla düzenlenen deneme sınavları her geçen gün amacına ulaşarak, çıtayı yükseltiyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında eğitim ve öğretim alanına destek vermeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı sürdürüyor.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinde Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Yeşiltepe Semt Konaklarında 5,6,7 ve 8. sınıf ortaokul grubundan oluşan yaklaşık 1300 öğrenciye ücretsiz olarak deneme sınavı gerçekleştirildi. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimler ve denemelerle öğrencilerin bilgi birikimleri artırılırken, sosyal becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunuluyor. Ayrıca, eğitim merkezlerinde öğrencilere verilen bu ücretsiz eğitimler, ekonomik anlamda ailelere maddi anlamda büyük destek sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği deneme sınavları, öğrencilerin eğitim sürecinde daha sağlam adımlarla ilerlemesine olanak tanırken, aynı zamanda geleceklerine önemli katkılar sunuyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde yapılan deneme sınavlarında kendi sınıf seviyelerinde ilk 5’ e giren öğrencilere çeşitli etkinlikler yapılacağıve hediyeler verileceği de bildirildi.