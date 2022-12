Kocaeli’nde yatırım bedeli 130 milyon lira olan Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gebze’nin nüfus ve fiziki gelişimi düşünüldüğünde hem konum hem de kapasite olarak ihtiyaca yeterince cevap veremeyen Gebze Sebze ve Meyve Hali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan proje çerçevesinde Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek yeni yerine taşınacak. Halin temeli yoğun bir katılımın olduğu törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bizler göreve geldiğimizden beri ülkemizin, şehrimizin ve ilçelerimizin çehresini değiştirdik. Bizler milletimizle yol yürüyoruz. Bölgemizde bir ihtiyaç olan bir projenin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın’a bu yatırımı için teşekkür ederiz. Yeni hal binası, ilçemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.

“Bu tesis buraya ‘cuk’ diye oturdu”

Yatırımın hayırlı olması temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hal yeriyle ilgili uzun bir süreç yaşandı ve alternatifler sıralandıktan sonra burada netlik kazandı. Bu ürün bir an önce tarladan çıkmalı ve son sürat tüketiciye ulaşmalı. Bulunduğu mekanın erişilebilir olması lazım. Bu anlamda bu tesis buraya tabiri caizse ‘cuk’ diye oturdu. Yeni hal binasının yapılmasına karar veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çok daha iyi koşullarda hizmet verme imkanları olacak”

Gebze Yeni Sebze ve Meyve Hali hakkında bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Bu bölgeyi gerçekten değiştirecek olan bir hizmetin temelini atıyoruz. Eski hal binamızın olduğu yerin hem trafik açısından hem de fiziki şartları açısından bölgeye hizmet etmesi son derece problemli bir haldeydi. Bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Oradaki dükkan sayısı kadar burada da dükkan olacak. Oradan çok daha iyi koşullarda hizmet verme imkanları olacak. Burada 35 tane kasa depo alanı olacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir inşaat. Tamamlandığında gerçekten bu bölge için çok büyük bir imkan sağlayacak" şeklinde konuştu.

“Dünya çok ciddi bir gıda güvenliği riski altında”

Tarımın her alanına destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanına destek veriyoruz. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere her konuda çiftçimize destek veriyoruz. Sadece mazota bu yıl 75 milyon liralık destek sağladık. Tarıma 289 milyon TL’lik destek vereceğiz. Burasının farklı bir özelliği var. İstanbul’a çok yakın bir lokasyon. Bu da bize ciddi fırsatları sağlıyor. Dünyanın içinden geçtiği durum belli. Dünya çok ciddi bir gıda güvenliği riski altında. Riskler düşünüldüğü takdirde biz toprağı daha fazla ekmek, çiftçiyi daha fazla desteklemek zorundayız’’ ifadesini kullandı.

Dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, beton mikserinin butonuna basarak temele ilk harcı döktü. 10 bin 245 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Gebze Sebze ve Meyve Hali, tamamlandığında geniş imkanları ve modern yapısı ile hizmet vermeye başlayacak. Esnafın ve vatandaşların ihtiyacını gidereceği yeni yapı içerisinde 34 dükkan inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde 35 sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı olacak. Mal sevkiyatının genelde büyük araçlarla yapılmasından dolayı yeni hal binası ve otopark alanı bu tür araçlar için daha fazla hareket serbestliğine sahip olacak. Bu bağlamda yeni hal binasında 68 tır parkı alanı ile 63 araçlık otopark hizmeti verilecek.