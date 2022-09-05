Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.