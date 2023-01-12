DÜZCE(İHA) – Düzce’de 32 yaşındaki görme engelli özel birey Ramazan Kabacı, devletten 13 yıldır aldığı engelli maaşını işe başlayınca iade etme kararı aldı. Ramazan Kabacı ayrıca engeli sebebiyle oturmaktan bıktığı için çalışmaya başladığını belirterek, özel bireylere ’evde oturmayın, çalışın’ çağrısı” yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 32 yaşındaki görme engelli özel birey Ramazan Kabacı, devletten 13 yıldır aldığı engelli maaşını işe başlayınca iade etme kararı aldı. Ramazan Kabacı ayrıca engeli sebebiyle oturmaktan bıktığı için çalışmaya başladığını belirterek, özel bireylere ’evde oturmayın, çalışın’ çağrısı” yaptı.

Düzce’de 32 yaşındaki Ramazan Kabacı, 1998 yılında retina yırtılması sebebiyle tek gözünün görme yeteneğini kaybetti. Kabacı, 2008 yılında ise diğer gözünde de ağrı hissederek ameliyat oldu. Ameliyatın ardından gözünde sıkıntı oluşan ve görme engelli özel birey olarak hayatına devam eden Ramazan Kabacı, evde durmaktan sıkılınca harekete geçti. Düzce İş-Kur Müdürlüğü’ne çalışmak için başvuran Ramazan Kabacı, çelik boru fabrikasının sahibi Kamil Kesikbaş ile görüşerek çalışmaya başladı. Santral görevlisi olarak çalışan görme engelli özel birey Ramazan Kabacı, devletten 13 yıldır aldığı engelli maaşını almak istemediğini belirtti.

’Engelli maaşımı daha çok ihtiyacı olan birisi alsın”

Ramazan Kabacı, devletin bağladığı engelli maaşını işte çalıştığı için almak istemediğini belirterek, “1998 yılımda retina yırtılması sebebi ile tek gözümü kaybettim. 2008 yılında da diğer gözümde de bir ağrı hissettim. Orada da bir sıkıntı olduğu için tekrar ameliyat oldum. Ameliyatın ardından görme kaybı yaşadım. Evde kalmak istemiyor, bir şeyler yapmak istiyordum. Hiçbir engel aşılmaz diye bir şey yok. Çalışma ortamına katılmak istedim. Engelli maaşını müracaat ederek almamayı istedim. Benden daha çok ihtiyacı olanlar daha çok ağır engelli olanlar alsınlar diye ben bu maaşı bırakmak istedim. Çelik boru fabrikası da bu durumda bana kucak açtı. Kamil bey ve tüm personeller bana yardımcı oldu. Burada çalışma hayatım devam ediyor. 8’den 4’e kadar burada çalışıyorum.”

“Özel bireyler evde oturması, çalışsınlar”

Ramazan Kabacı ayrıca, iş hayatında zorluk görmediğini belirterek, engelli bireylere çalışın çağrısı yaptı. “Ramazan Kabacı, “İş hayatında çok zorluk görmüyorum. Disiplin gerektiren bir şey. Sabah belirli bir saatte kalkacaksın servise bineceksin. Akşam belirli bir saatte evine gideceksin. Zorluğunu ben hissetmiyorum görmüyorum. Severek geliyorum, severek çalışıyorum. Buradan engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Hiçbir engelli evde kalmasın. Çalışma hayatına katılmaya çalışsınlar. Burada benim çalıştığım fabrika gibi diğer firmalarımız ve diğer kurumlarımızda bir şekilde engellilerimize kucak açıyor. Onlara iş imkânı sağlıyor” diye konuştu.