13 yıl önce farklı bir merkezde korener baypas cerrahisi geçiren Tayfun Hacıömeroğlu, Liv Hospital Gaziantep’te gerçekleştirilen kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

13 yıl önce farklı hastanede korener baypas ameliyatı olan Tayfun Hacıömeroğlu, sağlığına kavuşamayınca doktorlarında yönlendirmesiyle yakınları tarafından Liv Hospital Gaziantep’e getirildi. Liv Hospital Gaziantep Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, ileri derecede kalp kapağı yetmezliği olan hastada mitral kapak tamirini başarıyla gerçekleştirerek sağlığına kavuşturdu.

“Yoğun bakıma alınıp canlandırma işlemi uygulanmış”

Liv Hospital Gaziantep kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Gökaslan, “13 yıl önce bypass ameliyatı olan hasta 3 yıl önce sol şah damarının tıkanması nedeniyle geçici inme geçirmiş. Şah damarı tamamen tıkalı olduğu için müdahalelerle açılma imkânı olmamış. Yakın zamanda kalbin sol tarafındaki mitral kapakta ileri derecede kaçak tespit edilmiş. Hem daha önceden bypass operasyonu geçirmesi hem de sol şah damarının tamamen tıkalı olması nedeniyle kapak operasyonu çok riskli bulunup ameliyat edilmemiş. Bize başvurmadan 2 gün önce hasta kapak operasyonu yapacak merkez ararken kalbi durmuş ve başka bir merkezde yoğun bakıma alınıp yeniden canlandırma işlemi uygulanmış. Çok zorlu bir ameliyat olduğu için hasta bize yönlendirilmişti. Hasta bize geldiğinde yürüyemiyordu ve vücudunda ileri derecede ödem vardı” dedi.

“Operasyon çok başarılı geçti”

Yaptıkları incelemelerde mitral kapakta ileri derecede kaçağın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökaslan, “Kalp kası fonksiyonları çok bozuktu. Hastanın kapağını tamir etme kararı aldık. Hastanın genel durumu itibariyle çok yüksek riskli ve imkânsıza yakın bir ameliyattı. Aile ve hastayla konuşup tüm riskleri göze alarak operasyonu gerçekleştirdik. Hastanın bozulmuş kapağını hiç bir kalp dokusuna zarar vermeden tamir ettik. Operasyon çok başarılı geçti. Operasyondan 4 saat sonra sol şah damarı tıkalı olmasına rağmen uyandı ve destek cihazlarına ihtiyacı kalmadı. Ertesi gün yürümeye başladı ve servisteki odasına alındı. Çok kısa bir sürede ödemleri geçti. Normal bir hastadan farkı kalmadı. Bugün hastamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.