DENİZLİ (İHA) – Denizli’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Bayram Tosun olayıyla ilgili gözaltına alınan karı, koca ve kayınbiraderi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde cinayeti kabul etmeyen koca, “Eşimi ben ölene kadar seviyorum” dedi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Bayram Tosun olayıyla ilgili gözaltına alınan karı, koca ve kayınbiraderi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde cinayeti kabul etmeyen koca, “Eşimi ben ölene kadar seviyorum” dedi.

Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun’un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı. Yapılan aramada çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Tosun olayıyla ilgili gözaltı süreleri dolan, Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Katıldığı tv programında ve sonrasında olduğu gibi adliyeye sevk edilirken de cinayeti kabul etmeyen Veysel Turhan, “Sizin sorularınıza verecek cevabım yok. Gerekli mercilere verdim cevabımı. Eşimi ben ölene kadar seviyorum. Evlendiğimden dolayı hiçte pişman değilim” diye konuştu.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerin, ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderileceği bildirildi.